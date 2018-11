Wohin soll das Geld fließen?

Allen Ortsbeiräten im Gladenbacher Stadtgebiet – derzeit sind es zwölf – steht jährlich ein Betrag für Anschaffungen zur Verfügung. Dessen Höhe richtet sich nach der Größe des Stadtteils. Pro Einwohner gibt es 1,25 Euro, hinzu kommt ein Sockelbetrag von 250 Euro.

Das Geld verwenden die Gremien, um zum Beispiel neues Mobiliar und Geschirr fürs Dorfgemeinschaftshaus zu kaufen oder kleinere Verschönerungen im Dorf vorzunehmen. Der Gladenbacher Ortsbeirat hatte sich jüngst eine Geschwindigkeitsmesstafel zugelegt.

Nun überlegen die Kernstädter, welche nützlichen Investitionen im kommenden Jahr getätigt werden können. Einige Vorschläge gibt es bereits, berichtete Ortsvorsteher Hans-Bernhard Schwarz in der jüngsten Ortsbeiratssitzung.

Schon seit Längerem sei daran gedacht, den Bolzplatz oberhalb des Freizeitbades mit einer „vernünftigen Decke“ zu versehen. Dann könnte dort das ganze Jahr über gekickt werden. Bei feuchter Witterung verwandelt sich die Spielfläche derzeit schnell in eine Matschlandschaft.

Eine Möglichkeit wäre, dort Kunstrasen zu verlegen. Dazu braucht es aber einen stabilen Unterbau. Mit Blick auf mögliche Altlasten (wie Rotasche) im Untergrund müsste deshalb geklärt werden, ob für ein solches Bauvorhaben sogar ein Bodengutachten erforderlich ist. Die entscheidende Frage wäre dann: Ist die Modernisierung des Bolzplatzes überhaupt noch bezahlbar?

Die Ortsbeiratsmittel könnten aber auch für ein sogenanntes „dynamisches Fahrgastinformationssystem“ am Gladenbacher Busbahnhof verwendet werden. Eine digitale und sich ständig aktualisierende Anzeigetafel informiert dann über die tatsächlichen Abfahrtszeiten der dort regelmäßig verkehrenden Busse.

Bei einem Ideenworkshop am 17. November will der Ortsbeirat eine Prioritätenliste mit umsetzbaren Projekten erstellen. Fest steht bereits, das rund 185 Euro für einen zweiten Akku für die neue Tempotafel ausgegeben werden sollen.

Die Bürger sind aufgerufen, Vorschläge für die Verwendung der Ehrenamtspauschale einzureichen

Gefordert ist das Gladenbacher Gremium auch bei der Verteilung der Ehrenamtspauschale. Insgesamt 12 474 Euro hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf in diesem Jahr der Stadt für die Förderung des Ehrenamts in der Kommune überwiesen – genau einen Euro pro Einwohner.

Für etwa ein Viertel der Summe hat der Magistrat im September sechs Vereine, Einrichtungen und Einzelpersonen ausgewählt. Damit können jetzt noch 9224 Euro verteilt werden. Diese Aufgabe sollen nun die Ortsbeiräte übernehmen. Jedem Stadtteil stehen eine Grundpauschale von 200 Euro sowie 50,37 Cent pro Einwohner zu. Somit fließt eine Ehrenamtspauschale in Höhe von 2501,51 Euro in die Kernstadt.

Wer das Geld bekommen soll, ist noch unklar. „Es ist schwer zu überblicken, wer sich wo besonders stark ehrenamtlich engagiert“, sagte Ortsvorsteher Schwarz. Deshalb startet der Ortsbeirat nun einen Aufruf, der auch im Amtsblatt veröffentlicht werden soll.

Bürger können geeignete Empfänger (Vereine, Institutionen, Einzelpersonen) für die Pauschale vorschlagen. Die Anregungen nimmt der Ortsvorsteher entgegen. In seiner nächsten Sitzung am 4. Dezember will der Ortsbeirat dann festlegen, wie die rund 2500 Euro verteilt werden sollen.