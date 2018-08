Workshop mit Bernd Weil

Hadamar Am Samstag, 25. August, findet von 10 bis 13 Uhr unter dem Titel „Bewegte Kirche“ ein Workshop in Hadamar (Franziskanerplatz 3) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Re­ferent ist Bernd Weil. Anmeldungen sind bis Dienstag, 21. August, unter Tel. (06433) 88141 sowie per E-Mail an keb.limburg(at)bistumlimburg.de möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter www.bewegte-kirche.de erhältlich. (red)