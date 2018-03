Workshop mit Klangschalen

Lohra Zu einem Klangschalen-Workshop lädt die Volkshochschule am Samstag, 24. März, in Lohra ein: Die Kursteilnehmer können Entspannung in der Klangmeditation, der Klangmassage und Tönen des Monochordes genießen. Kursleiter ist Dieter Gensler. Der Kurs findet von 13.30 bis 18 Uhr in der AWO Lohra statt. Anmeldung unter (0 64 62) 56 58 oder an: vhs_lohra_schneider(at)aol.de. (red)