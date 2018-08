Workshops: Bastler Zentrale macht „Hausbesuche“

Beliebt im 1000 Quadratmeter großen Modellbaugeschäft Lonthoff sind nicht nur die 250 000 Artikel von 450 Herstellern, sondern auch diverse Events und Workshops.

Ob in der neu gestalteten Bastelabteilung, in der Modellbau- oder Eisenbahnabteilung, in allen Sortimenten wird viel für das kreative „Gen“ des Kunden geboten. „Es ist unglaublich, wie viele neue Möglichkeiten und Techniken es gibt“, sagt eine Mitarbeiterin des Familienunternehmens.

Mit der kommenden kühleren Jahreszeit beginnen zahlreiche Modellbahnaktivitäten.

Wie baut man „Landschaften“?

Dazu gehören die jährlichen Eisenbahntage am 2. und 3. November. Dann werden in vielen Seminaren und Workshops von versierten Referenten bekannte, aber auch neue Inhalte an die Eisenbahner weitergeben.

Die Teilnehmer beschäftigen sich unter anderem mit Landschaftsbau, Dioramenbau und Modellszenen.

Es gibt Einrichtstipps für Modellhäuser und aktuelle Infos der Firma Märklin. Hinzu kommt ein Digitalseminar. Auch Produktvorführungen von Busch, Märklin, Noch, Piko und Preiser sind geplant. Die Workshops und das Landschaftsbauseminar können ab sofort gebucht werden unter: www.bastlerzentrale-giessen.de/gutscheine/seminare-tc/

Das Team der Bastler Zentrale weist darauf hin, dass die Plätze sehr beliebt und auf einen kleinen Teilnehmerkreis begrenzt sind.

So ist beispielsweise der Männerabend für 2018 schon ausverkauft. Zum Trost sind die 2019er Termine bereits reservierbar. (red)