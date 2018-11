Worte, die bewegen sollen

Poetry Slam ist ein Live-Literaturformat im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa – wortgewaltig, divers und interaktiv: mitreißende Bühnenliteratur, fesselnde Performance, bewegende Texte – mal witzig, mal ernst, mal kritisch.

Einst ein Geheimtipp hat sich dieses Format zu einer der angesagtesten Literatur-Performances entwickelt.

Dabei sind die Regeln des Poetry Slam denkbar einfach: Künstler und Künstlerinnen tragen ihre Texte innerhalb eines Zeitlimits von etwa fünf Minuten vor. Der Vortrag wird vom Publikum auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet (bei Gleichstand entscheidet das Applausometer).

Sechs Poeten sind am Sonntag in Herborn. Aus Trier kommt mit „Coremy“ ein Multitalent der Szene. Neben ihren Texten sticht sie auch mit Musik-Comedy und Performance-Poetry hervor.

Jann Wattjes (Paderborn) bringt ostfriesischen Humor nach Hessen. Seine Erzählungen sind erschreckend authentisch und reichen von Chaos bis Unfug.

Ein alter Bekannter ist Jan Schmidt, der sich als Slam-Poet, Phänomen und Hampelmann sieht

Der Frankfurter Axel Gundlach ist Slammer, Kabarettist und Veranstalter. Ihn bewegen Fragen wie „Wie traurig ein Rangierlokführer wohl wird, wenn er sich nachts die schönsten Bahnstrecken der Welt anschaut?“. Ein alter Bekannter in Herborn ist Jan Schmidt (Bochum), der sich selbst als Slam-Poet, Phänomen und Hampelmann bezeichnet.

Für den lokalen Touch sorgen Livia Warch sowie Sascha Kirchhoff, der sein „Stimmgeber“-Projekt vorstellt. Tickets gibt es für neun Euro bei Optik Tafelski in Herborn unter (0 27 72) 28 89, in der Dillenburger Musicbox unter (0 27 71) 2 44 67 sowie im Netz unter www.kusch-herborn.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt elf Euro. (red)