Merenberg-Reichenborn Am Samstag, 17. November, startet um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Reichenborn ein Schlachtfest. Der SPD-Ortsverein Merenberg bietet Schlachtplatten mit Wurstsuppe, Sauerbrühe und Sauer- oder Schoapkraut an. Das Essen kann gerne auch von 17 bis 17.45 Uhr abgeholt werden. Es gibt auch hausgemachte Wurst. (red)