Weilburg Unter dem Motto „Zeit, Wissen, Können teilen“ lädt die Free School Weilburg zu ihren nächsten kostenlosen Angeboten ein. An den Freitagen des 21. und 28. September steht ab 16 Uhr ein Nordic-Walking-Treff an. Die Runde dauert 60 bis 90 Minuten. Wetterfeste Kleidung ist empfehlenswert. Treffpunkt ist am Parkplatz am Rollschiff in Weilburg.