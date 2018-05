Zeit, Wissen und Können

Nordic-Walking-Treff an den Freitagen des 18. und 25. Mai ab 16 Uhr: Die Runden dauern jeweils 60 bis 90 Minuten. Treffpunkt ist am Parkplatz des Rollschiffs in Weilburg.

Wildkräuterspaziergang am Mittwoch, 23. Mai, ab 17 Uhr: Die Teilnehmer lernen Heilkräuter und essbare Wildkräuter in ihrem Aussehen und ihrer Anwendung kennen.

Anmeldungen sind bei Gabriela Kreiling unter Tel. (01 73) 9 19 40 76 Nordic Walking) sowie bei Carola Zenke-Philippi unter (0 64 71) 5 09 27 37 (Wildkräuterspaziergang) und per E-Mail an freeschool_weilburg(at)gmx.de möglich. (red)