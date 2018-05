Zeit, Wissen und Können

Am Dienstag, 5. Juni, gibt es von 10 bis 12 Uhr im „Treffpunkt“ in der Schwanengasse 1 in Weilburg einen Stricktreff. Dieser ist für erfahrene Strickbegeisterte und für Anfänger geeignet. Unter Anleitung arbeitet jeder an seinen eigenen Projekten. Eigenes Material ist mitzubringen.

Freitags am 8., 15. und 22. Juni steht ab 16 Uhr ein Nordic-Walking-Treff an. Dieser ist auch für Anfänger geeignet. Die Runde dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Kristallhöhle in Kubach.

Am Samstag, 9. Juni, gibt es bei Interliving Zeller in Weilburg einen Kochtreff ab 11 Uhr.

Mehr unter www.freeschoolweilburg.wordpress.comn. Anmeldungen sind unter (01 73) 9 19 40 76 möglich. (red)