Zeit, Wissen und Können teilen

An den Freitagen des 5., 12., 19. und 26. Oktober steht ab 16 Uhr ein Nordic-Walking-Treff auf dem Plan. Dieser ist auch für Anfänger geeignet. Die Runde dauert 60 bis 90 Minuten. Wetterfeste Kleidung ist empfehlenswert. Treffpunkt ist am Parkplatz von Jimmy’s Restaurant in der Weilstraße 4.

Am Samstag, 13. Oktober, findet von 11 bis 14 Uhr ein Kochtreff bei Interliving Zeller statt. Das Thema lautet „Herbstküche“. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Per E-Mail an freeschool_weilburg(at)gmx.de sind Anmeldungen möglich.

Am Donnerstag, 18. Oktober, liest Helga Bausch ab 19 Uhr im Café Ententeich aus dem Buch „Lebe wohl in der Ferne“.

Am Samstag, 20. Oktober, ist von 15 bis 17 Uhr eine Buchtausch- und Bücherbörse im „Treffpunkt“ in der Schwanengasse 1 geöffnet.

Am Mittwoch, 24. Oktober, beginnt um 18 Uhr im „Treffpunkt“ ein Vortrag zum Thema „Leben im Kloster – altmodisch oder vielleicht doch nicht?“.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.freeschool­weilburg.wordpress.com erhältlich. Anmeldungen sind ab sofort bei Gabriela Kreiling unter Tel. (0173) 9194076 sowie per E-Mail an freeschool_weilburg(at)gmx.de möglich. (red)