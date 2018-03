Zeit zum Schniefen

Bis dahin war es ein ganz normaler Tag, mit kochen, leichten Büroarbeiten und gemeinsamem Essen. Von jetzt auf gleich mauserte sich das gesamte Sinnen und Trachten zu einem Kampf gegen die Bakterien. Ein Kampf, der erst einmal einen gründlichen Einkauf zur Folge hatte. Denn wenn bis dahin alle guten Ratschläge in den Wind geschlagen wurden, sich zuträglich zu ernähren, damit das Immunsystem einen Schutzschild aufbauen kann, wird nun die „Vitamin C"-Flagge gehisst. Eine alte Weisheit beispielsweise empfiehlt, jeden Tag eine heiße Zitrone mit Honig und ein paar Ingwerstückchen zu trinken. Sicherlich ein Zaubertrank, der alles Erkältungsleid von uns abhalten würde, doch da kannst du noch so viel Honig drangeben, es bleibt eine saure Angelegenheit. Aber nun in dem Augenblick, wo alle Alarmglocken schrill auf uns niederbimmeln, sind wir bereit, egal ob bitter, sauer oder scheußlich, alles in uns hineinzuschlucken, Hauptsache, wir werden vom schniefigen Elend befreit. Und es ist ein Elend, wenn sich die Nase auf ihren ziellosen Weg begibt und läuft und läuft. Selbst an der Börse soll sich das bemerkbar machen, der Papiermarkt boomt, weil das ganze Land in einem Meer von Papiertaschentüchern versinkt. Die Imker klatschen in die Hände, denn der Honigkonsum steigt und steigt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass selbst in Spanien oder Marokko jede Menge Erntehelfer angeheuert werden müssen. Denn mein Einkauf spiegelte all das wieder: 20 Zitronen, eine Kiste Mandarinen, zwei Netze mit Apfelsinen, fünf Glas Honig und zwei Megapakete Tempotaschentücher. Plötzlich waren wir zu all der „gesunden Grundlage“ bereit. Zudem wurden Pizza, Hamburger und sonstige „bequemen“ Gerichte drastisch von der Speisekarte gestrichen. Eine französische Maismastpoularde köchelte bereits weithin duftend, zwischen Sellerie, Möhrchen und Porree, vor sich hin. Bekanntlich unterstützt ein kräftiges Hühnersüppchen den Heilungsprozess absolut effizient. Und mal ganz ehrlich: Mit geschlossener Nase und einhergehendem Luftmangel kriegt kaum jemand ein Schnitzel mit Pommes verdrückt. Da schlürft sich eher ein Süppchen wohltuend ein. Mit solch positiven Ingredienzien ausgerüstet, denkt der „positive Mensch“, das Leid zu verkürzen. Nix da, während du dir hoffnungsvoll die heiße Zitrone einverleibst, nimmt dir einer von diesen Pessimisten die Tasse aus der Hand und meint. „All den Aufwand kannst du dir sparen. Eine Erkältung dauert unbehandelt sieben Tage und mit Behandlung eine Woche!“ Trotzdem ließen wir uns nicht von solchen Redensarten beeinflussen und zogen tapfer unser Gesundheitsprogramm durch. Ich schreibe „wir“, denn irgendwann überfiel auch mich das Bazillenheer, und ich reihte mich nahtlos in das schniefige Leid an meiner Seite ein.

Fast ein Segen, denn wie heißt es so schön: Geteiltes Leid ist eben nur halbes Leid!