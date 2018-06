Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen

„Ich geb´ Gas, ich will Spaß“, trällerte Markus einst 1982 ins Mikrofon. Und die Jugend der 80er Jahre folgte dieser Aufforderung nur zu gerne: In Karottenhosen und Paillettenblousons lebte man in dem wohl buntesten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts alles voll aus.

Das Team des Regionalmuseums Eschenburg, das bereits die 50er bis 70er Jahre thematisiert hat, ist nun in dem kulturell, politisch, ökologisch und wirtschaftlich so spannenden Jahrzehnt angekommen. Die Ausstellung kann an den Sonntagen, 10., 17. und 24. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Viele Monate haben die Vereinsmitglieder damit verbracht, Utensilien zusammenzutragen.

Zwischen Markus und Mauerfall

So finden sich viele typische Dinge aus dieser Zeit wieder: Vom Walkman, dem ersten 8-Bit Mikrocomputer „Apple II“, einem Ghettoblaster über „Starwars“- und „Master of The Universe“-Figuren – auf zahlreiche Artikel der 80er dürfen sich die Besucher freuen. Tschernobyl, Waldsterben, AIDS, Friedensbewegung und der Fall der Mauer sind die Ereignisse einer Ära, die auch die Neue Deutsche Welle, das Stirnband, die Schulterpolster, MTV, Madonna und „Ein bisschen Frieden“ hervorgebracht hat. (hel)