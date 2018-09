Zeittauschbörse trifft sich

Weilburg Die Zeittauschbörse Weilburg trifft sich jeden ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr in der Caféteria des Weilburger Stifts. Wer Interesse hat, kann gerne vorbeikommen. Die Treffen dauern rund eine Stunde. Das nächste Treffen ist am 4. Oktober. Weitere Informationen zur Zeittauschbörse sind im Internet unter www.zeittauschboerse.oberlahn.de sowie bei Katrin Weber unter Tel. (06471) 30372 erhältlich. Das Büro im Rathaus ist freitags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geöffnet. (red)