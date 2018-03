Zertifikate für Ehrenamt überreicht

Wetzlar Zertifikate für ihre ehrenamtliche Aufgabe in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis Wetzlar haben 35 junge Menschen in der Jugendherberge Wetzlar erhalten. Mit dabei waren der Jugendreferent Rüdiger Henke, Jugendleiterin Barbara Agricola (Wetzlar), Gruppenleiter Ernest Aguirre (Wißmar) und Jugendmitarbeiterin Rebekka Ulmer (Hüttenberg). Die Jugendlichen stammen aus den evangelischen Kirchengemeinden Krofdorf, Launsbach, Lützellinden, Wetzlar und Wißmar. Mit der Jugendleitercard „JuLeiCa“ sind sie Inhaber eines einheitlichen Ausweises, der für ehrenamtlich Mitarbeitende in der Jugendarbeit ausgestellt werden kann. (bkl/Foto: privat)