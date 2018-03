Zeugin spricht von großer Aggressivität

Laut Anklage hat der Mann vor etwa zwei Jahren in Bad Endbach seine Lebensgefährtin im Bett vergewaltigt, als diese keinen Sex wollte. Bereits 2011 soll er eine ehemalige Freundin sexuell genötigt haben. Beide Frauen sagten zum Schutz ihrer Intimsphäre unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.

Wie die Mutter des früheren mutmaßlichen Opfers berichtete, hat das Paar eine kurze Zeit lang gemeinsam mit ihr in einem Haus gewohnt. In dieser Zeit soll der Übergriff passiert sein, von dem die junge Frau ihr berichtete. Sie habe ihr zur Trennung geraten. Warum es dazu zunächst nicht kam, verstehe sie nicht, „ich weiß nicht, was er für eine Macht über sie hatte.“

„Bei der Geburt hat er rumgetobt“

Einmal sei sie dazugekommen, als der Angeklagte zum gemeinsamen kleinen Kind der beiden gesagt habe „Deine verfickte Hurenmutter kann nicht mal putzen“. Gleichzeitig habe er eine bedrohliche Geste in Richtung seiner Freundin gemacht.

Bereits bei der Geburt des Kindes, die Zeugin war eigenen Angaben nach dabei, „hat er rumgetobt, weil das Kind die falsche Haarfarbe hatte“. Eine gebrochene Hand des Mannes habe ihre Tochter ihr damit erklärt, dass er an seiner Lebensgefährtin vorbeigeschlagen und sich dabei verletzt habe.

Der Angeklagte äußert sich nicht

Für etwas Verwirrung bei den Prozessbeteiligten sorgte ein Polizeibeamter, bei dem die Bad Endbacher Frau Anzeige wegen der Vergewaltigung und mehrerer Körperverletzungen erstattet hatte. Er berichtete, sie sei von einer Freundin begleitet worden. Erst als der Vorsitzende, Richter Dominik Best, den Namen der anderen Geschädigten ins Spiel brachte, bestätigte der Polizist, dass die beiden Frauen zusammen bei ihm gewesen seien, er die die Freundin aber nicht näher befragt habe. Warum, könne er nicht sagen. Dem Protokoll jedenfalls ist zu entnehmen, dass während des Gesprächs auch die Tat gegenüber der Freundin angesprochen, aber nicht weiter verfolgt wurde.

Der Angeklagte äußert sich bisher im Verfahren nicht. In polizeilichen Vernehmungen hatte er aber gemutmaßt, die Frauen wollten ihm gemeinsam schaden.

Der Prozess wird am 19. Februar fortgesetzt. Dann sollen Plädoyers und Urteil folgen.