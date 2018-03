Ziel ist Linderung der Schmerzen

Eine 61-jährige Frau aus Leun leidet seit zehn Jahren an einer Facettengelenksarthrose, hat Ischias-Beschwerden und Schmerzen in den Beinen, die heftiger werden. Sie hat bereits Infusionen mit Cortison bekommen und fragt, was sie nun noch tun kann. Aus osteopathischer Sicht könnten Muskelenergietechniken und Fascienbehandlungen Blockaden lösen, die häufig starke Schmerzen verursachen. Dr. Kelbling weist darauf hin, dass man in ihrem Fall die Ursachen nicht beseitigen, lediglich für eine Linderung der Schmerzen sorgen kann. Kelbling rät ihr auch zu Bewegung.

Eine 80-jährige Frau aus Gladenbach hat eine Spiralkanalstenose und einen Prolaps (Bandscheibenverwölbung). Sie fragt, ob sie operiert werden müsse. Dr. Kelbling erklärt ihr, dass der Kanal zu eng geworden ist und man Luft schaffen müsse. Wenn sie auch Taubheitsgefühle habe, solle sie auch eine Operation in Erwägung ziehen.

Eine 60-jährige Frau aus Haiger, Typ-II-Diabetikerin, wurde 2017 rechts am Spinalkanal und der Bandscheibe operiert. Nach einer Reha sei es ihr besser gegangen, jetzt habe sie wieder stechende Schmerzen. Treppen könne sie nicht mehr laufen. Vor einer OP hat sie Angst. Kelbling fragt nach einem Taubheitsgefühl. Er erklärt, dass 85 Prozent dieser Beschwerden unspezifisch seien und man auf jeden Fall für eine Entlastung sorgen solle, auch wenn es durch eine OP sei. Die Frau könne sich eine zweite Meinung eines operierenden Arztes einholen.

Ein 58-jähriger Mann aus Gladenbach hat Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule und Probleme mit dem Ischias. Krankengymnastik und Fango hätten zu keiner Verbesserung geführt. Er fragt, ob er mit Osteopathie weiterkommen könne. Kelbling erklärt, dass man die umliegenden Strukturen versuchen soll zu dehnen. Als der Mann berichtet, dass er schon nach 200 Metern starke Schmerzen hat und ein Kribbeln in den Beinen verspürt, meint der Osteopath, dass das nach einer OP klinge. Im schlimmsten Fall kann man Stuhl und Urin nicht mehr halten, zeigt Kelbling auf. Solange solle man nicht warten. Auch diesem Mann rät er, einen zweiten Rat von einem operierenden Arzt einzuholen.

Eine 71-jährige Frau aus Aßlar hat Osteoporose, ist sich aber nicht sicher, ob ihr Osteopathie helfen könne. Kelbling erklärt, dass es sich um eine Veränderung der Knochen handele. „Das können Sie nicht mehr zurückdrehen, nur ein Voranschreiten zu verhindern versuchen.“ Mit weichen Anwendungen könne man versuchen, die Struktur anzupassen. Sie müsse aber Geduld haben. Dafür seien einige Anwendungen nötig. Die Therapie könne aber für mehr Lebensqualität sorgen. Ob sie Golf spielen könne, fragt die Frau. Kelbling erwidert, dass Sportarten, die großen Krafteinsatz erfordern, nicht gut seien. Eher Schwimmen und Spaziergänge.

Ein 77-jähriger Mann aus Löhnberg leidet an Osteoporose und hat einen Wirbel gebrochen. Kelbling erklärt ihm, dass die Knochen bei dieser Erkrankung weicher werden. Die Schmerzen kämen aber von der Struktur drum herum. Die Länge der Weichteile könne sich verändert haben. Auch wenn man die Ursache nicht wegbekomme, sollte man die Strukturen zum Beispiel durch Osteopathie anpassen, damit die Schmerzen erträglich würden. Der Mann berichtet, dass er sechs Zentimeter kleiner geworden sei und fragt nach Medikamenten, die einen Knochenabbau verhindern. Kelbling sagt dazu, dass es zwar viele gebe, aber keines die Osteoporose heile.

„Bewegung ist Leben, aber nichts mit Gewalt versuchen. Schmerz ist ein Stop-Zeichen“

Bei einer 80-jährigen Frau aus Runkel hat sich ein Wirbel verschoben. Eine Physiotherapie habe nichts gebracht. Schmerzen zögen vom Rücken über den Bauch bis ins Bein, sagt sie. Kelbling vermutet eine Blockierung der Weichteile und rät zu einer Physiotherapie. Auch Eigenübungen zuhause seien wichtig. Sie solle sich mit einem Osteopathen über Details beraten.

Ein 65-jähriger Mann aus Weilburg hat eine Blockade in den Gelenken und wurde gerenkt. Danach sei es kurzzeitig in Ordnung gewesen, nun könne er aber nachts nicht mehr liegen. Kelbling rät zum Besuch eines Osteopathen oder Orthopäden. Auch Eigenbehandlungen solle der Mann machen. „Bewegung ist Leben“, sagt der Arzt. „Aber nichts mit Gewalt versuchen. Schmerz ist ein Stop-Zeichen.“