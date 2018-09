Zoe Beck liest vor

Rennerod Der Kulturverein Lasterbach lädt für Samstag, 22. September, ab 19 Uhr zu einer Lesung mit Zoe Beck in das Foyer der Westerwaldhalle nach Rennerod ein. Die als Henrike Heiland in Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis geborene und heute in Berlin lebende Schriftstellerin liest aus ihrem 2017 erschienenen Thriller „Die Lieferantin“. Sie fungiert auch als Übersetzerin, Regisseurin, Verlegerin und Synchronsprecherin. In seiner Reihe „Krimi & Wein“ kredenzt der Kulturverein zur Lesung Weine. Der Eintritt kostet 17 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Info Rennerod, bei Logo Westerburg und beim Kulturverein Lasterbach unter www.kulturverein-lasterbach.de erhältlich. (red)