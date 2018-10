Zu Gast in Burg und Schloss

Aßlar „Rauf und runter an der Mulde“ lautete das Motto der diesjährigen Mehrtageswanderung des Westerwald-Vereins Aßlar. Ziel war das sächsische Burgenland. In Lunzenau startete die Wandergruppe nach einer Rast im urigen „Prellbock“ ihre erste Tour zur Rochsburg. Übernachtet wurde in der „Alten Spinnerei“ in Burgstädt. Das Wetter war den Reisenden hold, und so konnten die Wanderungen, die immer von ortsansässigen Wanderführern begleitet wurden, ohne Probleme durchgeführt werden. Unterwegs wurden Burg Kriebstein, das Göhrener Viadukt, Kloster Wechselburg, Schloss Rochlitz, Kloster Buch, Schloss Colditz, Grimma, sowie das Kloster Nimbschen bestaunt. Elisabeth von Rochlitz in historischem Gewand mit Kopfputz empfing die Truppe im Kloster Wechselburg und erzählte aus ihrer Zeit.