Zum Frühschoppen gibt es Shantys zum Schunkeln

Wetzlar Zu einem musikalischen Frühschoppen lädt die Wetzlarer Marinekameradschaft für Sonntag, 27. Mai, ein. Los geht es um 11 Uhr auf dem Vereinsgelände an der Eisernen Hand 7 (neben dem Kanuverleih direkt am Lahnufer). In gemütlicher Runde gibt es neben Speis und Trank auch Informationen über die maritime Gemeinschaft und ihre Aktionen in Mittelhessen. Der Shanty Chor „Achtern Diek“ sorgt mit Seemannsliedern für die passende Stimmung. Der Eintritt zum Frühschoppen ist frei. Die Marinekameradschaft Wetzlar besteht bereits seit 1925. Ihr wichtigstes Ziel ist, das maritime Kultur- und Gedankengut auch im Binnenland zu leben, zu repräsentieren, zu fördern, zu erhalten und zu überliefern. Dieses Ziel wird nicht zuletzt durch den Shanty-Chor „Achtern Diek“ erlangt, der in den Reihen der Marinekameradschaft Wetzlar 1978 entstanden ist, und bis heute als aktivste Abteilung der Marinekameradschaft gilt. Alle haben natürlich eines gemeinsam: Die persönliche, tiefe maritime Verankerung. (red)