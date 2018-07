Zum Halali blasen

Im Mittelpunkt steht Marlene von Papenhaus, die in den 68er Jahren erfolglos den Roten Dieter anbaggerte. Jahrzehnte später sieht man sich im schwedischen Smaland zufällig wieder. Marlene will's noch einmal wissen und bläst erneut zum Halali. Wird sie den Roten Dieter diesmal verführen können?

Die Lesung von Ursula Maria Wartmann beginnt am Sonntag, 29. Juli, um 11 Uhr im Turm-Café oder -Pavillon des Kaiser-Wilhelm-Turms auf Spiegelslust (Hermann-Bauer-Weg 2) in Marburg. Eine Songeinlage gibt es von Lutz Götzfried. Der Eintritt kostet acht Euro. Reservierungen sind per Mail an info(at)spiegelslustturm.de und im Turm-Café, (0 64 21) 68 21 29, möglich. (red)