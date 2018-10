Zum Jubiläum erklingt Mundart

Am Samstag, 27. Oktober, ist die Gruppe „Meelstaa“ – früher „Fäägmeel“ – in Odersbach und gibt ab 20 Uhr im Bürgerhaus ein Konzert. Die Gruppe präsentiert hessischen Mundart. Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Eintritt kostet zwölf Euro bei freier Platzwahl. Im Vorverkauf sind die Tickets am Campingplatz in Odersbach sowie bei der Residenz-Buchhandlung und bei der Tourist-Information in Weilburg erhältlich. Es gibt auch Snacks und Getränke. Der Erlös der Veranstaltung kommt einem sozialen Projekt in Odersbach zu Gute.

Am Sonntag, 28. Oktober, beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst. Von 11 bis 12 Uhr steht ein feierlicher Festakt an. Nach dem Mittagessen stellen sich die Vereine, die das Bürgerhaus benutzen, mit Bildern und Darbie­tungen vor. Ab 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. (red)