Zumba für Kids startet

Dietzhölztal-Ewersbach Der TV Ewersbach bietet Zumba für Kids in der Kaiser-Wilhelm-Halle an. Ab dem 3. März treffen sich die Kids jeweils samstags von 11.15 bis 12 Uhr. Zumba ist ein von lateinamerikanischen Tänzen inspiriertes Tanz-Fitness-Programm. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen ab zehn Jahren. Nähere Infos unter www.tv-ewersbach.info. (red)