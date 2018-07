Zwei Autos verbrennen

Wetzlar Zwei Autos sind am Samstag letzter Woche in einer Werkstatthalle in der Braunfelser Straße in Wetzlar verbrannt. Eines davon war nach Auskunft der Polizei bei Arbeiten in Brand geraten und hatte ein zweites in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Werkstatthalle verhindern. Ein Firmenmitarbeiter wurde leicht verletzt. (red)