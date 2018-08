Zwei Eldorados für Oldtimer-Fans

Auf dem Festplatz am Hammerweiher in Dietzhölztal treffen sich am Sonntag zahlreiche Freunde von Old- und Youngtimern. Denn dort findet von 10 bis 18 Uhr die dritte Auflage das markenoffenen Old- und Youngtimertreffens der Klassik-Cars IG Eschenburg statt.

Für die Teilnehmer mit Fahrzeugen bis Baujahr 1993 sowie für die Besucher ist der Eintritt frei.

Für kalte Getränke, Kaffee, Kuchen, italienischem Eis sowie Leckereien aus einem Imbiss ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es bei Michael Paul unter (01 70) 5 23 41 10.

Auf dem Mercedes-Bald-Gelände in Dillenburg glänzen Old- und Youngtimer um die Wette

Auch der Automobilclub „Oranien“ Lahn-Dill-Sieg veranstaltet am Sonntag ein markenoffenes Old- und Youngtimertreffen für Autos und Motorräder.

Los geht es um 10 Uhr auf dem Mercedes-Bald-Gelände (Am Rabenborn 1) in Dillenburg. Jeder ist zu der Fahrzeugausstellung willkommen und kann sich nach Lust und Laune die fahrbaren Schätze ansehen. Zudem dürfen sich die Gäste auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen:

Unter anderem gibt es eine Hüpfburg und einen privaten Teile(tausch)markt. Dazu gibt es gegrillte Bratwürste sowie selbst gebackenen Kuchen und Getränke. Als Höhepunkt stehen den Besitzern der rollenden Schätze Experten zur Verfügung, die die präsentierten Fahrzeuge auf der Hebebühne auf Herz und Nieren prüfen. Die Veranstaltung endet gegen 16 Uhr.

Nähere Infos unter www.avd-oranien-lahn-dill-sieg.de im Internet. (red)