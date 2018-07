Zwei Jahre Tom & Sally's Salatbar

Neben den bekannten Produkten wie eben den Salat-Combos, Sandwiches, Farmergold (gefüllte Ofen-Kartoffeln) und Desserts bekommt man in der Salatbar Wetzlar auch frischgepresste Säfte und Kaffeespezialitäten. Platz bieten dabei gemütliche Sitzmöglichkeiten drinnen und draußen.

Seit 2005 ist Tom & Sally's spezialisiert auf Take-Away-Salate als Hauptmahlzeit und bietet frische und leichte Alternativen für Mittagspause und Abendessen. Dabei werden alle – selbstverständlich frischen - Produkte selber produziert, täglich gewaschen und geschnitten.

Die Kunden können aus einer umfangreichen Produktvielfalt im Frischebereich wählen. Egal ob Veganer, Vegetarier oder Fleischesser: Bei Tom & Sally's ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Tom & Sally's Salatbar hat in Wetzlar geöffnet Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Übrigens: Montags bis freitags wird für die ausgewogene Mittagspause ein Firmenlieferservice geboten überall dorthin, wo gearbeitet wird wie etwa in Firmen, Praxen oder Behörden im Stadtgebiet Wetzlar.

In Mittelhessen gibt es insgesamt vier Filialen: zwei in Gießen (Bleichstraße, Am Bahnhof), jeweils eine in Marburg (gegenüber Kino) und Wetzlar. In Wetzlar wurde die Neueröffnung am 21. Juli 2016 in den alten Räumlichkeiten des Intersport Best beziehungsweise Lufthansa-Reisecenter im Karl-Kellner-Ring 45 gefeiert.

