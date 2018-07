Zwei Tage geht die Post ab

Am Kirmesfreitag, 31. August, steht die Coverband „Sidewalk“ auf der Bühne. Die Band, die in der Besetzung Anita Kunkel (Gesang), Jürgen Hallfel (Gesang), Christoph Winkel (Gitarre), Christian Decker (Bass), Christoph Grotejohann (Keyboard) und Christian Benner (Drums) auftritt, gibt es seit 20 Jahren. Sie begeistert bei ihren Konzerten mit Coversongs auf höchstem technischen, musikalischen und medialen Level. Mit der Routine von mehr als 1300 Auftritten macht „Sidewalk“ jede Veranstaltung zu einem besonderen Event. Durch die Verschmelzung von Songs verschiedener Genres zu einem ganz neuen modernen Sound und kreativ gestalteten Medleys laden die sechs Musiker zum Rocken, Tanzen und Mitsingen ein. Der Eintritt kostet sieben Euro im Vorverkauf und neun Euro an der Abendkasse.

Eintrittskarten ab sofort per E-Mail vorbestellen

Am Samstag, 1. September, wird es deutsch. Roy Hammer & die Pralinées stehen für Schlager der 60er bis 80er Jahre und Lieder der Neuen Deutschen Welle. Die Band, die seit 22 Jahren besteht, tritt in der Besetzung Roy Hammer (Gesang), Trude Blume (Gesang), Billy Lasagno (Gitarre), Giacomo Testarossa Mezzaluna (Bass), Gottlieb Böhm (Schlagzeug) und Suzi Wong (Keyboard) auf. Eintrittskarten gibt es für acht Euro im Vorverkauf und für zehn Euro an der Abendkasse.

Beide Konzerte beginnen um 21 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Per E-Mail an drommirockt(at)gmx.de können Eintrittskarten vorbestellt werden. (red)