Zwei Tage lang geht die Post ab

Im Jahr 1977 gab es das erste Burgfest in der Burgruine. Seitdem musste das Burgfest nur zweimal ausfallen, so dass der Verkehrs- und Verschönerungs­verein Ellar dieses Jahr zum 40. Mal zum Feiern in die Burg einladen kann. Viele Stammgäste aus Nah und Fern finden jährlich den Weg auf die Burg.

Ruine wird von innen und außen beleuchtet

In dem Jubiläumsjahr erstrahlt die Burg in besonderem Glanz. Am Samstagabend wird die Ruine von innen und außen beleuchtet, was das stimmungsvolle Ambiente noch steigert. Am späten Abend erwartet die Gäste ein Feuerwerk am Himmel über der Burgruine.

Die Partyband „Discover“ spielt am Samstag ab 20.30 Uhr Musik für Jung und Alt. Ihr Repertoire umfasst aktuelle Hits wie auch Partyklassiker verschiedener Genres. Sie spielen live und mit einer Leidenschaft, die sich auf das Publikum überträgt.

Der Weintreff in dem Burghof schenkt Weine aus. Caipirinha und weitere fruchtige Cocktails finden die Gäste in der Cocktailbar im Obergeschoss.

Frühschoppen, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen

Freunde der kölschen Braukunst gehen auch nicht leer aus. So gibt es „Pittermännchen“ mit Frühkölsch zum Selbstzapfen.

Zum Frühschoppen am Sonntag spielt ab 10.30 Uhr das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Ellar auf. Mittags gibt es in der Burgküche schmackhafte Gerichte sowohl vom Grill als auch aus der Pfanne. Nachmittags bietet die Kirchengemeinde Ellar Kaffee und Kuchen an, so dass einem gemütlichen Tag mit der ganzen Familie in der Burg nichts im Wege steht. (red)