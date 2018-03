Zweimal Kabarett pur

Herborn Sie gehören zu den profiliertesten deutschen Kabarettisten und sind in der Herborner Kulturscheune zu Gast. Die Rede ist von Jürgen Becker und Simone Solga.

Jürgen Becker steht am Donnerstag, 9. März, ab 20 Uhr zum dritten Mal auf der KuSch-Bühne. "Volksbegehren" heißt das aktuelle Programm des aus den "Mitternachtsspitzen" im WDR bekannten Künstlers. Schon immer hat die Religion das versucht, was wir heute endlich geschafft haben: Wir können Kinder zeugen ohne Zeugungsakt und Sex genießen ohne Kinder zu zeugen. Jürgen Becker bittet zum Blick durchs Schlüsselloch. Das Publikum darf sich beim Liebesspiel mit Worten aufs angenehmste gekitzelt fühlen und beim Anblick von hundert erotischen Meisterwerken in Deckung bleiben.

Simone Solga ist "im Auftrag Ihrer Kanzlerin" unterwegs

"Im Auftrag Ihrer Kanzlerin" ist Simone Solga am Freitag (10. März) unterwegs. Die Kanzlersouffleuse kommt, um eine wichtige Mitteilung zu machen: Die Politiker unseres Landes wollen die Bürger bei drängenden Entscheidungen künftig mehr mitnehmen, und wer wäre geeigneter, das Bildungsbürgertum in den Kleinkunsttempeln mit einzubinden, als Simone Solga - ausgestattet mit nordkoreanischer Machtfülle und russischem Humor.

Tickets sind im Vorverkauf für 24 Euro (Becker) und 23 Euro (Solga) bei Optik Tafelski in Herborn unter Tel. (02772) 2889, in der Dillenburger Musicbox unter Tel. (02771) 24467 sowie im Internet unter www.kusch-herborn.de erhältlich. (red)