Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Dillbrecht und der Jugendtreff „Jump“ laden zum „Abendgottesdienst zwischen Torte und Tatort“ für Sonntag (3. September) ein. Der Gottesdienst findet ab 18 Uhr in den Räumen der FeG in der Daalstraße 10 in Dillbrecht statt.