Wer dachte, dass Gschlachtenbretzingen oder Schmedeswurtherwesterdeich lang und schwer auszusprechen sind, der war noch nie in Wales. Dort gibt es nämlich Ortsnamen, die einem glatt die Sprache verschlagen. Nicht jedoch Liam Dutton, Wettermann beim britischen Channel 4. Ohne mit der Wimper zu zucken (oder die Zunge zu verschlucken) erzählt der Mann, wie warm es bei Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlll­lantysiliogogogoch war... Solche Buchstabenkombinationen toppen sogar noch den guten alten Bekannten aus Island, den Vulkan Eyjafjallajökull. Der brachte beim Ausbruch anno 2010 so einige Nachrichtensprecher an den Rand der Verzweiflung. (dpa/ret)