Die kaufmännischen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge der Stadt Wetzlar werden am Donnerstag, 19. Mai, 16 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Wetzlarer Arbeitsagentur, in der Sophienstraße 19, vorgestellt. Die Ausbilderin Petra Kaiser berichtet an diesem Nachmittag über die Voraussetzungen und die Ausbildungsverläufe der Fachangestellten für Medien und Informationsdienste, Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute für Tourismus und Freizeit sowie der Verwaltungsfachangestellten. Auch die Berufe der Fachinformatiker und der Veranstaltungskaufleute werden vorgestellt. Informationen gibt es darüber hinaus zu den Studiengängen Bachelor of Arts - Business Administration und Bachelor of Arts - Public Administration. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.