In der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar findet ein Gruppenangebot für Mütter und Väter zum Thema Trennung und Scheidung statt.

Trennung und Scheidung sind in der Regel für alle betroffenen Familienmitglieder belastend, werfen viele Fragen auf und führen oft zu Verunsicherung in ganz unterschiedlichen Bereichen. Dieses Gruppenangebot bietet Raum für die Auseinandersetzung mit der veränderten Situation, den eigenen Gefühlen und für Erfahrungsaustausch mit anderen Elternteilen in ähnlicher Situation. Im Vordergrund sollen jedoch die Auswirkungen für die betroffenen Kinder stehen und wie Sie als Eltern ihren Kindern den Umgang mit dieser schwierigen Situation erleichtern können. Getrennte Eltern können nicht gemeinsam an diesem Gruppenangebot teilnehmen. Es besteht aber die Möglichkeit für den anderen Elternteil, gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt ein entsprechendes Gruppenangebot wahrzunehmen.

Das Angebot startet am Dienstag, 8. November, und umfasst sechs Termine, jeweils dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr. Es findet in den Räumen der Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Karl-Kellner-Ring 39, 35576 Wetzlar statt. Interessierte Elternteile können sich unter der Telefonnummer 06441/407-1670 anmelden. Es entstehen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Kosten.