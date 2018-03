Der Westerwaldverein lädt am Sonntag, 6. November, zu einer Wanderung "Rund um Guntersdorf". Die geplante Rucksackwanderung hat eine Gesamtlänge von etwa acht Kilomtern. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 13.15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Guntersdorf, das den Start und Endpunkt der Wanderung bildet. Annelie Puller übernimmt die Führung der Wanderung und ist Ansprechpartnerin bei Fragen zur Wanderung, Tel. 02772/55252.