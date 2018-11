Auch Menschen, die sich den Besuch von Theateraufführungen und Konzerten in der Regel nicht leisten können, sollen sich an der Volksmusik erfreuen können. Aus diesem Grund haben die Initiatoren auch ein Kontingent Karten an den Verein Kulturticket Lahn-Dill e.V. übergeben. Der Verein vermittelt Freikarten an bezugsberechtigte Menschen, denen die Teilhabe an Kultur ermöglicht werden soll. (red)