iPads für die Fröbel-Schule

Wetzlar Vorstandsmitglieder des Vereins „Menschen für Kinder“ besuchten die Friedrich-Fröbel-Schule (FFS), um sich mit 4687,41 Euro an einem Projekt der Einrichtung zu beteiligen. Es geht dabei um den unterstützenden und fördernden Einsatz von iPads im Unterricht, speziell bei Schülern mit geistiger Behinderung. Die FFS war zum Zeitpunkt des Antrages bereits im Besitz einiger iPads, mit denen positive Lernziele erreicht werden konnten. Wegen steigender Schülerzahlen und um die Möglichkeit zu haben, auch im kompletten Klassenverband mit iPads zu arbeiten, bestand Bedarf an weiteren Geräten samt Systemkoffer und Schutzhüllen. Stefan Zeiger, Martin Vogler und Wolfgang Velten konnten sich im Beisein von Schulleiterin Ingrid Lang und einigen Schülern von der Funktionalität überzeugen. Das iPad hat Bedienungshilfen und Einstellmöglichkeiten, die barrierefreies Arbeiten ermöglichen. Es wird auch für die Unterstützte Kommunikation genutzt, so dass nicht oder wenig sprechenden Schülern eine Möglichkeit zur Kommunikation gegeben wird. (hp/Foto: von Poellmitz)