untermStrich_Text_k-02.05.2018 13:59:27_k

Immer wieder kämen Kunden nur wegen des Würzeises, so Hoffmann. „Der, der von am weitesten her kam, war aus Japan.“ Er sei geschäftlich in Europa unterwegs gewesen und als „Maggi-Fan“ eigens nach Saarbrücken gekommen. „Er hat zehn Kugeln gegessen und war total begeistert.“ Wer mag, kann sein Maggi-Eis auch mit Tomate oder Basilikum „toppen“ und mit Salz, Pfeffer oder Maggi nachwürzen. (dpa)