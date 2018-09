wbl herb Kinderuni

Die dritte Vorlesung der Herborner Kinderuni findet heute, Donnerstag, in der Aula der Hohe Schule statt. Noch zweimal verwandelt sich die Aula der Hohen Schule - donnerstags von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr - wieder in einen Hörsaal für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Mitdenken und Mitmachen heißt es bei der Vorlesung von Barbara Maage, von der Ev. Jugend im Dekanat an der Dill. Interaktiv geht es diesen Donnerstag bei der KinderUni zu: Die Mitmach-Ausstellung „Eco City“ lädt dazu ein sich mit Klima- und Umweltschutz zu befassen. Die Kinder erkunden wie unser Alltagshandeln das Klima negativ beeinflusst, welchen Beitrag jeder zum Schutz der Umwelt leisten kann und was wir tun können um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Die Vorträge sind speziell auf die jungen Zuhörer ausgerichtet, Erwachsene dürfen in Begleitung eines Kindes auch teilnehmen. Der Besuch der Kinder Uni ist kostenlos, zur besseren Planung sollten sich Interessierte online unter kinderuni.herborn.de (ohne www.) oder telefonisch in der Stadtbücherei 02772-2945 anmelden. Aber auch wer sich nicht angemeldet hat, ist bei den Vorlesungen in die Aula der Hohen Schule willkommen.