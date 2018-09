wbl herb TTC Merkenbach

Der Fußboden in der Turnhalle Merkenbach wird erneuert. Das Training des TTC Merkenbach fällt bis zum 13. Oktober in Merkenbach aus. Ab Freitag, den 21. September von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr und Samstag, ab 22. September von 10.00 bis 16.00 Uhr findet das Training in der Großsporthalle der Comeniusschule statt. Kinder die bisher am Donnerstag und Samstag von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr in Merkenbach trainiert haben, können in Herborn von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr trainieren.