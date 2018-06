wortzumsonntag_k

Von Astrid Möller

„Weil ich Mensch bin“ ist das Motto des 9. Jugendkirchentags der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der heute in Weilburg zu Ende geht. Vier Tage lang haben sich mehrere tausend junge Menschen getroffen, um in der Lahnschleife und rund um das Schloss miteinander zu feiern und Gemeinschaft zu erleben. Es gab eine Seilbahn über die Lahn, Workshops, Jugendgottesdienste, Konzerte und vieles mehr zu erleben.