wortzumsonntag_k

Aber es sind für mich gerade diese Alltagserlebnisse mit allem, was da mitspielt, die mich in meinem Christsein sensibel aufmerken und in mich hineinhorchen lassen.

Der direkte Weg liegt vor mir und es kommen Dinge dazwischen, die ich nicht in der Hand habe. Dann muss ich einen Umweg in Kauf neben. Mühsam, herausfordernd ist das und die Gefahr sich zu verlaufen steigt. Wie viele Wege bin ich schon umsonst gegangen, ohne ans gewünschte Ziel zu kommen? Wie oft musste ich Wege mehrmals gehen, bis ich das Ziel erreichte? Wir oft hing ich in Sackgassen, Einbahnstraße und Kreisverkehren fest und kam nicht vorwärts? Oder wie oft stand ich an Weggabelungen oder Kreuzungen und habe überlegt, welchen Weg ich nehme? Im Rückblick hat sich manche Richtungsentscheidung als gut erwiesen, manches hätte besser laufen können.

Mir ist eine Geschichte aus der Bibel „über den Weg gelaufen“. Fünf Männer zogen los, um eine Heimat für ihre Familien und Freunde zu finden. Das war ein mühsames und gefährliches Unternehmen. Doch dann trafen sie auf jemanden, den sie fragen konnten – einen jungen Mann Gottes und sie baten ihn: „Befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, auch zum Ziel führt.“ Er antwortete ihnen: „Zieht hin mit Frieden; euer Weg, den ihr geht, ist dem HERRN vor Augen.“ (Richter 18, 5 & 6). Wenig später erreichten sie das Ziel ihres Weges und konnten ihren Auftrag erfüllen.

Wir Menschen haben die Möglichkeit mit Gott zu sprechen, IHN nach dem Weg zu fragen, IHN an unseren Fragen und Ängsten aber auch an unseren Freuden und Hoffnungen teilhaben zu lassen. Mir gibt es eine große Gelassenheit und Sicherheit zu wissen, dass mein Lebens-Weg mit allen Tiefen und Höhen Gott vor Augen ist. ER verliert mich nicht aus den Augen, auch wenn ich IHN nicht sehe. ER verliert Sie nicht aus den Augen, auch wenn ER Ihnen verborgen scheint.

Deshalb grüße ich Sie mit dem Satz aus der Bibel und verbinde damit einen Segenswunsch für Sie, Ihre Familien und Freunde:

„Zieht hin mit Frieden; euer Weg, den ihr geht, ist dem HERRN vor Augen.“

Christian Reifert ist Diplom Religionspädagoge im Ev. Dekanat Biedenkopf-Gladenbach