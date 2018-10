Greifenstein-Arborn Am Sonntag, 21. Oktober, ist die Skihütte am Knoten in Arborn von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Neben Trinken gibt es auch Würstchen und Steaks vom Grill sowie Kuchen. Gruppen sollten sich beim Skiclub „Nizza“ unter Tel. (0170) 5490544 anmelden.