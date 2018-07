Ein himmlisches Vergnügen

Die Besucher dürfen sich auf eine Rockoper mit viel Musik und wenigen Worten im Rahmen von „Classic meets Rock“ freuen. Zwei Künstler mit überirdischem Wohnsitz erobern den Weinbacher Ortsteil.

Auf mehreren Bühnen erlebt das Publikum ein musikalisches Wechselbad zwischen Himmel und Hölle. Mit einem 25-köpfigen Ensemble aus Rockband, Solisten und klassischem Orchester werden die berühmtesten Werke und unsterblichen Kompositionen von John Lennon, Wolfgang Amadeus Mozart, den Beatles und viele weitere himmlische Songs dargeboten.

Die Geschichte ist so einfach wie genial: John Lennon, ein „Neuling“ im Himmel, trifft innerhalb einer Mittagspause in der Himmelskantine auf den alten Hasen Wolfgang Amadeus Mozart. Dieser wird nicht müde, mit seinem Lebenswerk zu prahlen und die „schnöde“ Popmusik zu verunglimpfen. Grund für John Lennon, einmal in die Rock 'n' Roll-Kiste zu greifen und die E-Gitarre so richtig kreischen zu lassen. Da kommen ihm Jimi Hendrix, Amy Winehouse und viele bekannte Gesichter gerne zu Hilfe.

Allmählich nähern sich die beiden Stück für Stück immer mehr an. Zusammenraufen muss man sich ohnehin, denn von „unten“ droht höllischer Ärger. Die „Rhythm Devils“ klopfen an die Himmelspforte und wollen sich das zurückholen, was man vor langer Zeit ausgeliehen und noch immer nicht zurückgebracht hat.

Lennon und Mozart rocken gemeinsam „teuflisch“

John Lennon lässt die kleine Nachtmusik auf seine Art erklingen und Wolfgang Amadeus Mozart zeigt, wie man zu seinen Lebzeiten „Imagine“ interpretiert hätte – mal im klanglichen Gewand der kleinen Nachtmusik. Am Ende rocken beide Künstler gemeinsam „teuflisch“ los. Die „Königin der Nacht“ darf auch nicht fehlen.

Die Arrangements von Jan Weigelt und Dieter Kirchenbauer stellen die Werke nicht nur gegenüber, sondern geben Platz für musikalische Reibungspunkte und zeigen im Besonderen die Gemeinsamkeiten auf. Das Programm dauert rund drei Stunden.

In den Hauptrollen sind zu hören und zu sehen: der Pianist, Dirigent und Arrangeur Jan Weigelt (Mozart), der Lüneburger Musiker und Entertainer Ben Boles (Boss) sowie Dieter Kirchenbauer (Lennon). Musikalisch begleitet werden die beiden von „The Rhythm Devils“ mit Ande Roderigo, Vincenz Deckstein und Lithi Philavanh sowie vom Sinfonischen Orchester mit 15 Musikern, darunter Streichquintett, Bläserensemble, Pauke und eine Sopranistin.

Die Veranstaltung, die von der Kreissparkasse Weilburg und der Radeberger Brauerei unterstützt wird, ist eine Gemeinschaftsproduktion des Heimat- und Verschönerungsvereins Freienfels sowie des „Kirchenbauer KlangKonzepts“.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 29 Euro erhältlich. Vorverkaufsstellen sind beim Heimat- und Verschönerungsvereins Freienfels, bei Bernd Fremdt unter Tel. (0171) 7433285, per E-Mail an tickets(at)weinbacher-kultursommer.de, bei der Ticketzentrale Limburg und bei der Tourist-Information Braunfels erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 34 Euro. Besucher, die sich an der Abendkasse als Kunden der Kreissparkasse ausweisen, zahlen den Vorverkaufspreis. (red)