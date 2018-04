Kaps startet in die Outdoor- und Bergsportsaison

Endlich ist der Frühling da, verwöhnt uns die Sonne mit ihren wärmenden Strahlen. Jetzt stehen wieder Wanderungen und Touren auf dem Plan. Perfekt ausgerüstet werden Outdoor- und Bergsportliebhaber vom Sport- und Modehaus Kaps – mit kompetenter Beratung und Qualitätsprodukten.

Mitmachen und einen 200- Euro-Gutschein gewinnen

Ideal fürs Upgrade der Ausstattung ist das Eröffnungswochenende am 4. und 5. Mai mit attraktiven Angeboten. Hier präsentiert das Sport- und Modehaus viele Neuheiten und Trends aus dem Outdoor- und Bergsportbereich. Darüber hinaus lädt Kaps zum Gewinnspiel ein: Einfach Teilnahmecoupon ausfüllen und mit etwas Glück einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro gewinnen.

Darüber hinaus sind viele Hersteller aus dem Outdoor- und Bergsportbereich vor Ort. Die Marken Lundhags, Fjäll Räven, Odlo, Schöffel und Falke bieten hier attraktive Zugaben beim Kauf ihrer Produkte.

Überdies warten die Hersteller mit Gewinnspielen auf: Jack Wolfskin lädt zur „Knack den Tresor“-Aktion ein. Als Hauptgewinn winkt hier eine Funktionsjacke. Fjäll Räven wartet mit einem Suchspiel auf. So kann, wer neun Holzfüchse in der Outdoorabteilung findet und ein Lösungswort zusammensetzt, eine Fjäll Räven-Hose oder weitere tolle Produkte gewinnen. Wer gut schätzen kann, ist bei Deuter richtig: Wer das Gewicht eines beladenen Rucksacks korrekt bestimmt, hat die Chance auf ein Deuter Futura Pro-Modell.

Last, but not least ist die Marke Lowa mit seiner 360 Grad-Footscan-Analyse vor Ort. Zusammen mit deren Experten analysieren die Mitarbeiter von Kaps mit einem speziellen Fußscanner die exakte Länge, Breite und Form des Fußes sowie die spezifischen Belastungszonen. .