Von Atrio bis Zementfabrik

Gleich auf drei Bühnen gibt es die volle Dröhnung

Auf den drei Bühnen (eprimo-Bühne, Haselnussbühne, Freibadbühne) spielen, singen, mixen, beatboxen, dichten, jonglieren über 40 Acts von den USA und Kanada bis zum Balkan, um den 7000 Festivalgästen das Wochenende des Sommers zu bereiten.

Auf den beiden Stages wechseln sich neue und namhafte Künstler ab. Freitag eröffnen um 17 Uhr Phonys (Electronic Pop) und Hi!Spencer (Indiepunk) den Reigen. Gefolgt werden sie von Ko Ko Mo (Power Rock) und Montreal (Punkrock) bis mit The Lafontaines (Rock / Pop / Hip Hop) und Helmet (Alternative Metal) die Stunde der Headliner beginnt. Tim Vantol und Band (Folk und Acoustic) leiten über zu den Wunderkindern von Deaf Havana (Alternative Rock), bevor Liedfett (Liedermaching Punkrock) ab 1 Uhr den Abend beschließt.

Der Samstag geht mit Zementfabrik (Indie-Rap-Rock) ab 12.25 Uhr locker los, steigert sich danach mit Spliff Uppercut (Crossover), My Friend The Immigrant (Indie / Alternative), The Terrible Noises (Rock’n’Roll), John Ohry (Soul / Reggae / Pop) und Rivers (Rock) zu einem starken Aufwärmprogramm für den Abend.

Dieser beginnt mit B6bbo (Powerpolka), The Grand East (Rock’n’Soul) sowie Mono und Niktaman (Dancehall Reggae) bis in der Abendsonne so richtig die Fetzen fliegen: Rdgldgrn (Hip Hop / Alternative) bereiten Heisskalt (Post-Hardcore) vor, gefolgt von Razz (Indie), bis um 23.45 Uhr Danko Jones (Hard Rock’n’Roll) den Asphalt vor der eprimo-Bühne zum schmelzen bringen.

Wer dann noch kann, geht zu Malibu Steffen und tanzt zu Indie- und Rock-Tunes (DJ).

Sonntags spielt die Musik ab 12.25 Uhr. Zuerst mit Who’s Mary (Rock / Alternative), Romie (Folk / Pop), Atrio (Riff Rock) und Frau Ruth (Indie / Punk). Spätestens bei Watch Out Stampede (Post-Hardcore) sind dann alle wach und können zu Klub Erika (Pop), The Toasters (Ska) und Alex Mofa Gang (Punk / Pop) abtanzen.

In den letzten vier Stunden des Festivals muss dann alles ran, was noch laufen, hüpfen und tanzen kann.

Grossstadtgeflüster (Electro Pop) geben eine Stunde alles, bevor Elfmorgen (Punkrock) ihre Feuerwerke zünden und die Beschließung des Festivals an Shantel & Bucovina Club Orkestar (Disko Partisani Balkan-Pop) überreichen. An die Tickets kommt man über www.treburopenair.de/tickets/. (toa)