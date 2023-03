Deutschlandticket startet – das müssen Sie wissen

Gibt es Sonderregeln für Geringverdiener?

Das Deutschlandticket wird zum einheitlichen Einführungspreis von monatlich 49 Euro angeboten. Es gibt auf Bundesebene kein vergünstigtes Angebot für Geringverdiener. Deshalb haben einige Bundesländer aus eigener Initiative ein Angebot geschaffen. So wird Hessen von August an einen Hessenpass mobil als eine Art Berechtigungsschein für das D-Ticket anbieten. „Wir wollen denjenigen in Hessen, die Bürgergeld, Sozialgeld oder Wohngeld bekommen, ermöglichen, ein vergünstigtes Deutschlandticket für 31 Euro im Monat zu erwerben“, berichtet der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Wiesbaden. Auch Rheinland-Pfalz prüft ähnliche Vergünstigungen.