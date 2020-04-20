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Montag, 20.04.2020 - 02:30
2 min

10 000 Masken gespendet

Das Lampertheimer Unternehmen Ixys stellt der Stadt Atemschutzmasken zur Verfügung. Damit werden auch das Marienkrankenhaus und Pflegeeinrichtungen versorgt.

Von Meike Paul
Gottlieb Ohl (Stadtrat mit besonderen Aufgaben), Betriebsratsvorsitzender Ralf Becker, Wolfram Jäger (Logistikleiter), Bürgermeister Gottfried Störmer, Felix Ehret (Personalabteilung) und Ixys-Geschäftsführer Axel Walter (von links) bei der Übergabe der ersten Masken. Foto: Meike Paul

Gottlieb Ohl (Stadtrat mit besonderen Aufgaben), Betriebsratsvorsitzender Ralf Becker, Wolfram Jäger (Logistikleiter), Bürgermeister Gottfried Störmer, Felix Ehret (Personalabteilung) und Ixys-Geschäftsführer Axel Walter (von links) bei der Übergabe der ersten Masken. (Foto: Meike Paul)

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MASKENSPENDEN
Wer spenden möchte oder selbst Bedarf anmelden will, kann sich per E-Mail ans Stadtmarketing Lampertheim wenden: stadtmarketing@lampertheim.de. (pam)
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