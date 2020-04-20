Montag,
20.04.2020 - 02:30
2 min
10 000 Masken gespendet
Das Lampertheimer Unternehmen Ixys stellt der Stadt Atemschutzmasken zur Verfügung. Damit werden auch das Marienkrankenhaus und Pflegeeinrichtungen versorgt.
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MASKENSPENDEN
Wer spenden möchte oder selbst Bedarf anmelden will, kann sich per E-Mail ans Stadtmarketing Lampertheim wenden: stadtmarketing@lampertheim.de. (pam)