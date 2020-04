10 neue Corona-Infizierte in Darmstadt-Dieburg

Foto: VRM

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg wurden am Mittwoch 10 neue Corona-Fälle gemeldet, somit steigt die Zahl der Infizierten auf 251 an. Als wieder gesund gelten inzwischen 153 Menschen davon. Somit bleibt die Zahl der gemeldeten Infizierten, die das Virus noch in sich tragen, bei unter 100. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 44 neue Fälle bestätigt. Zum Vergleich: Am Montag, 6. April, waren es noch 60 im selben Zeitraum. Die Zahl der Neuinfizierten sinkt also trotz des leichten Anstiegs am Mittwoch. In der Altersgruppe bis vier Jahre gibt es im Kreis weiterhin keinen Fall. Von fünf bis 14 Jahren sind es zwei Mädchen. Zwischen 15 und 34 Jahren gibt es 53 Infizierte, 37 davon männlich. Im Alter von 35 bis 59 Jahren sind es 126 Fälle, 76 davon männlich. Von 60 bis 79 Jahren sind 52 Infizierte erfasst, wovon 39 Männer sind. Über 80 Jahre sind es derzeit 18 Patienten, acht davon männlich. Todesfälle bleiben es somit drei: ein 89-jähriger Mann, eine 90-jährige Frau und ein 76-jähriger Mann.

