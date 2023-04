113-Jährige macht sich nicht viel aus Titel

Kretschmann, geboren 1909 in Breslau, lebt seit einigen Jahren in einem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck südöstlich von Stuttgart und ist stolz, im hohen Alter noch so fit zu sein: „Mein Kopf stimmt 150-prozentig.“ Nur der Rollstuhl macht ihr derzeit zu schaffen, sie will wieder ihren Rollator nutzen können und trainiert deshalb regelmäßig mit dem Physiotherapeuten.