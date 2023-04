13-Jährige klettern auf Züge - Lebensgefahr nach Stromschlag

Langenhagen/Schwerte (dpa) - . Nach Unfällen an Bahnhöfen in Schwerte und Langenhagen bei Hannover schweben zwei 13-Jährige in Lebensgefahr. In Schwerte (Nordrhein-Westfalen) war ein Jugendlicher am Montagabend auf einen Waggon im Güterbahnhof geklettert - ein Stromschlag verletzte ihn lebensgefährlich. Sein Zustand sei weiterhin sehr kritisch, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstagnachmittag. Er werde in einer Spezialklinik behandelt. „Die ersten Tage nach einer solchen Verletzung sind entscheidend“, betonte sie.