13-Jähriger in Park erstochen - BGH bestätigt Mord-Urteil

In einem ersten Prozess vor zwei Jahren hatte das Berliner Landgericht den Angeklagten lediglich wegen Totschlags für schuldig befunden. Nach einer Revision der Mutter des 13-Jährigen wurde vergangenen Sommer im einem neu aufgelegten Prozess das Mordurteil gesprochen. Demnach soll der Angeklagte den Jungen nach einem belanglosen Vorfall mit einem wuchtigen Messerstich in die Herzgegend getötet haben, „um dem Jungen eine Lektion zu erteilen und als "Sieger vom Platz" zu gehen“, wie es in der BGH-Mitteilung hieß. Dies sei als niedriger Beweggrund gewertet worden.